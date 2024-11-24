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        Kahramanmaraş'taki fırtınanın etkisi cep telefonu ve güvenlik kameralarınca görüntülendi

        Kahramanmaraş'ta dün etkili olan fırtınada çatıların zarar görmesi ve ağaçların devrilmesi kameralarca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:15
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        Kahramanmaraş'taki fırtınanın etkisi cep telefonu ve güvenlik kameralarınca görüntülendi
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        Kahramanmaraş'ta dün etkili olan fırtınada çatıların zarar görmesi ve ağaçların devrilmesi kameralarca kaydedildi.

        Kentte dünkü sağanak sonrası etkili olan fırtına nedeniyle cadde ve bulvarlardaki çok sayıda ağaç devrildi, apartmanların çatıları parçalandı.

        Güvenlik kameraları ve cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, apartmanların çatısından kopan parçaların cadde ve sokaklara savrulması ve araçların üzerine düşmesi, ağaçların köklerinden koparak yollara savurulması, reklam tabelalarının devrilmesi ve insanların panikle olanları izlemesi yer aldı.

        Bu arada, kentte dün etkili olan fırtınada İstiklal Mahallesi'ndeki bir inşaatta kurulu kule vinç de devrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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