Kahramanmaraş'taki fırtınanın etkisi cep telefonu ve güvenlik kameralarınca görüntülendi

Kahramanmaraş'ta dün etkili olan fırtınada çatıların zarar görmesi ve ağaçların devrilmesi kameralarca kaydedildi.

Kentte dünkü sağanak sonrası etkili olan fırtına nedeniyle cadde ve bulvarlardaki çok sayıda ağaç devrildi, apartmanların çatıları parçalandı.

Güvenlik kameraları ve cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, apartmanların çatısından kopan parçaların cadde ve sokaklara savrulması ve araçların üzerine düşmesi, ağaçların köklerinden koparak yollara savurulması, reklam tabelalarının devrilmesi ve insanların panikle olanları izlemesi yer aldı.