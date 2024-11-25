Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

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