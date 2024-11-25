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        Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:35
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        Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
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        Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

        Yedikuyular bölgesinde hava sıcaklığı -4 derece kent merkezinde ise 5 derece ölçüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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