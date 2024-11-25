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        Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:10
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        Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçe kaymakamlıkları yaptıkları yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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