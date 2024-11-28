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        Kalbindeki 4 santimlik delik kapatılan Mehmetçik sağlığına kavuştu

        İZZET MAZI - Kalbinde delik olan ve açık kalp ameliyatından korktuğu için tedavisini 13 yıl erteleyen Ömer Emin Kıraç, Kahramanmaraş'ta total endoskopik yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:46
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        Kalbindeki 4 santimlik delik kapatılan Mehmetçik sağlığına kavuştu
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        İZZET MAZI - Kalbinde delik olan ve açık kalp ameliyatından korktuğu için tedavisini 13 yıl erteleyen Ömer Emin Kıraç, Kahramanmaraş'ta total endoskopik yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Sivas'ta vatani görevini yapan 20 yaşındaki Ömer Emin Kıraç, henüz ilkokul öğrencisiyken öğretmeninin tavsiyesi üzerine ailesinin başvurduğu sağlık kuruluşunda, kalbinde bir santimetrelik delik olduğunu öğrendi.

        O dönem açık kalp ameliyatından korkan ve kalbindeki deliğin sağlığını ciddi anlamda etkilemediğini belirten Kıraç, hekimlerin önerdiği ameliyatı istemedi.

        Kıraç, 13 yıl sonra vatani görevini yapmak üzere gittiği Sivas'ta komutanlarının "Kronik rahatsızlığı olan var mı?" sorusu üzerine hastalığından bahsetti ve sevk edildiği Sivas Numune Hastanesinde kalbindeki deliğin 4 santimetreye ulaştığını öğrendi.

        Ailesiyle yaptıkları araştırma sonucu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran Kıraç'a doktorlar, kalbindeki deliğin total endoskopik kalp ameliyatı yöntemiyle kapatılabileceği bilgisini verdi.

        Kapalı ameliyat yöntemini kabul eden Kıraç, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

        - Ameliyatta kullanılan cihaz hayırsever desteğiyle alındı

        Ameliyatı gerçekleştiren KSÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, AA muhabirine, Ömer Emin'e uygulanan total endoskopik kalp ameliyatı yönteminin bölgede ilk olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

        KSÜ Kalp ve Damar Cerrahi Servisi olarak uzun zamandır bu yöntemi gerçekleştirebilme hayaline, Rektör Alptekin Yasım ve iş insanı Hacı Bünyamin Balcı'nın destekleriyle kavuştuklarını ifade eden Eroğlu, neredeyse sıfır kesiyle gerçekleştirdikleri operasyonda kullanılan cihazın, Türkiye'de yalnızca İzmir ve Kahramanmaraş'ta olduğunu belirtti.

        Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu cihazın en büyük özelliği, neredeyse hiçbir kesi olmadan, sadece bir santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı yapmayı sağlıyor. Cihazı aldıktan sonra eğitime gittim. Yaklaşık bir haftalık bir eğitimden sonra Ömer bize askeriyeden geldi. Kendisi Osmaniye'de yaşıyor ve asker. Yapılan tetkikler sonucunda kalbinde bir delik tespit edilmiş, oldukça büyük bir delik. Kendisini muayene ettim ve tamamen total endoskopik kalp ameliyatına uygun olduğunu gördüm. Kendisine de bu ameliyatı önerdim, sevinerek kabul etti. Gerçekten de çok güzel bir ameliyat oldu. Meme etrafından bir santimetrelik kesiyle tamamen kalbindeki 4 santimlik büyük deliği kapattık. Yaklaşık bir ay sonra vücudunda hiçbir kesi, iz olmayacak."

        - Sağlık sorunları ortadan kalktı

        Hastanın geldiğinde nefes darlığı ve kalp çarpıntısı sıkıntısı yaşadığını ancak ameliyatın ardından hiçbir şikayetinin kalmadığını anlatan Eroğlu, kalpteki deliği tamamen kapattıklarını dile getirdi.

        Ömer Emin Kıraç da ilkokul 2. sınıftayken kalbinde delik olduğunu öğrendiğini, yıllar sonra sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

        Baba Mustafa Kıraç ise oğlunun ilkokul öğretmeninin tavsiyesiyle hastalığının teşhis edildiğini ancak Ömer Emin'in açık ameliyattan korkması nedeniyle operasyona sıcak bakmadıklarını belirtti.

        Yaptıkları araştırma sonucu Kahramanmaraş'a geldiklerini anlatan Kıraç, 25 gün süren tedavi sonrası, yıllardır çektikleri sıkıntıların oğullarının sağlığına kavuşmasıyla sona erdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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