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        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 20:48 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:48
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        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Sosyal medya platformundan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin'de belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, M.A, G.G, A.G, S.T, H.K. ve A.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden M.A, G.G, A.G. ve S.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı, H.K. savcılık kararıyla, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilişkin aranan 2 zanlının da cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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