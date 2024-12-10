Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Olayla ilişkin aranan 2 zanlının da cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden M.A, G.G, A.G. ve S.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı, H.K. savcılık kararıyla, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformundan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin'de belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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