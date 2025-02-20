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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:02
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Narlı-Türkoğlu bağlantı yolunda bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.G, M.C, N.K. ve O.Ö, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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