Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Narlı-Türkoğlu bağlantı yolunda bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.G, M.C, N.K. ve O.Ö, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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