1480 kişinin öldüğü sitenin kurucusu ve başkanına 18 yıl 4 ay ceza

KAHRAMANMARAŞ’ta, depremde yıkılan 18 blokta 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin B Blok davasında sitenin kurucusu tutuklu Tevfik Tepebaşı (82) ile binayı yapan kooperatifin yönetim kurulu üyesi tutuklu Atilla Öz (63) 18 yıl 8’er ay hapis cezası aldı. Yakınlarını kaybedenler verilen cezayı az bulduklarını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerinin simgelerinden olan 18 bloklu Ebrar Sitesi’nin B Blok’u ile ilgili davanın karar duruşması görüldü. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; binayı yapan Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi tutuksuz sanık Salih Tepebaşılı, taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. 115 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi ve aynı zamanda Ebrar Sitesi’nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile kooperatif yönetim kurulu üyesi Atilla Öz tutuklu oldukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Diğer tutuksuz sanıklar Kooperatif Başkanı Ahmet Doğan, kooperatif yönetim kurulu üyesi MelihaTeker ile kooperatif müdürü firari Mustafa Timurbanga katılmadı.

Duruşmada, yakınlarını kaybedenler ve avukatları, sanıkların bilinçli taksirle değil, olası kasıtla cezalandırılmalarını talep etti.

TEPEBAŞI: BEN MÜTEAHHİT DEĞİLİM

Son sözleri sorulan sanıklardan Tevfik Tepebaşı, suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin öğretmen olduğunu ve 2 yıldır cezaevinde olduğunu belirten Tepebaşı, “Yeminle söylüyorum, suçumun ne olduğunu yeni anlamaya başladım. Gördüğüm ve dinlediğim kadarıyla bazı tanıklar beni müteahhit yapmışlar. Ben müteahhit değilim, müteahhitlikle ilgili bir kanıt bulmak mümkün değildir. Çünkü kooperatifte müteahhit yoktur. Kooperatif yöneticisinin de inşaatın yapımından sorumlu olmadığı resmi belgelerle sabittir. Ben bu blokta senelerce oturdum. Yapı kullanım izni vardır. Binayı yapan mühendislerdir, üst düzey eğitim almış insanlardır. Benim burada hiçbir sorumluluğum yoktur, buranın yönetiminde de değilim. Beraatimi talep ediyorum.”

Atilla Öz ise ilgili kanunlara göre yapı kooperatifi yönetiminin bir sorumluluğunun olmadığını, bilirkişi raporuna göre binanın çökmesinin nedeninin mühendisin tasarım hatası olduğunu, binanın yıkımında hiçbir sorumluluğunun olmadığını belirterek beraatini talep etti. Salih Tepebaşılı da suçsuz olduğunu ifade edip beraatini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz’e ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Pişmanlık duymamalarından dolayı sanıkların cezalarında indirim yapmayan mahkeme heyeti sanıklar Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı’nın üzerlerine atılı suçlara ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine, firari sanık Mustafa Timurbanga’nın dosyasın da ayrılmasına karar verdi. Bu ceza, birçok dosyadan yargılanan Ebrar Sitesi’nin kurucusu Tevfik Tepebaşı’nın aldığı ilk ceza oldu. 'BELEDİYE AÇISINDAN DA SORUMLULUK VAR' Duruşma sonunda açıklama yapan müşteki avukatlarından Berke Balaban, davanın 7’nci duruşmasında 2 sanık için ceza çıktığını ancak bu kararın madalyonun bir yüzü olduğunu belirterek, “Diğer yüzü de Ebrar Sitesi B Blok binasının büyük bir denetimsizlik içerisinde yapıldığı, statik hesap raporlarının binanın mevcudiyetiyle uyuşmadığı, 9 katlı bir bina için alınan projenin 11 kata çıkartıldığı, bu ilave kat ruhsat başvurularının da 1’er ay arayla kabul edildiği gibi hususlar söz konusudur. Dolayısıyla burada sadece kooperatifler ya da kooperatif açısından bir sorumluluk değil bu binaya izin veren belediye açısından da bir sorumluluk vardır. Bunun dosyası da ayrıdır ve bununla alakalı mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. 'İTİRAZ EDECEĞİZ' Binada annesi ve kızını kaybeden Gamze Bilginer de kararın yeterli olmadığını belirterek, “Sadece tek blokta 115 kişinin öldüğü bir davada sadece 2 sanığa 18'şer yıl hapis kararı verilmesine tabiiki de itiraz edeceğiz diğer sanıklar berat aldılar. İstinaf yolu açık itirazlarımızda bulunacağız, ben bu binada annemi ve kızımı kaybettim. Sanıklar hastalıklara karşılık iyi hal indirimi istediler benim annem kalp hastası babam da aslım hastasıydı onlarda hastaydılar ve hayatta değiller 9 yaşındaki kızım hayatta değil, 2 sanık için 18 yıl verildi hatta istinaf yolunun açık olması bizim için hiç tatmin edici bir karar değil itirazlarımız olacak” dedi.