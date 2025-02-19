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        Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davada karar çıktı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin binanın müteahhidi ve aynı zamanda Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz, 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:41
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        Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davada karar çıktı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin binanın müteahhidi ve aynı zamanda Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz, 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

        Mahkemede son sözleri sorulan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, öğretmen olduğunu yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

        Tepebaşı, şöyle konuştu:

        "İki yıldır cezaevindeyim. Suçumun ne olduğunu yeni anlamaya başladım. Gördüğüm ve dinlediğim kadarıyla bazı tanıklar beni müteahhit yapmışlar. Ben müteahhit değilim, müteahhitlikle ilgili bir kanıt bulmak mümkün değildir. Çünkü kooperatifte müteahhit yoktur. Kooperatif yöneticisinin de inşaatın yapımından sorumlu olmadığı, resmi belgelerle sabittir. Ben bu blokta yıllarca oturdum. Yapı kullanım izni vardır. Binayı yapan mühendislerdir, üst düzey eğitim almış insanlardır. Benim burada hiçbir sorumluluğum yoktur, buranın yönetiminde de değilim. Beraatimi talep ediyorum"

        Tutuklu sanık Atilla Öz de suçsuz olduğunu, binanın yıkılmasıyla ilgili yönetim kurulunun bir kusurunun olmadığını savundu.

        Öz, "Binanın yıkılmasıyla ilgili kooperatif yönetim kurulunun bir kusuru yoktur. Ben yüce mahkemenizin adaletine güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'ün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tutuksuz sanıklar S.T, M.T. ve A.D'nin beraatine hükmetti.

        Mahkeme, firari sanık Mustafa Timurbanga'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

        Müşteki avukatlarından avukat Berke Balaban, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın yapımına izin veren kamu personellerinin de yargılanması gerektiğini belirtti.

        Yıkılan binada annesini ve kızını kaybeden Gamze Bilginer ise kararın kendilerini tatmin etmediğini dile getirerek, "Sadece tek blokta 115 kişinin öldüğü bir davada, sadece 2 sanığa 18'er yıl hapis kararı verilmesine tabi ki itiraz edeceğiz. Diğer sanıklar beraat aldılar. İstinaf yolu açık. İtirazlarımızda bulunacağız." dedi.

        Münevver Tepebaşılı da Ebrar Sitesi B Blok'ta 6 çocuğunu kaybettiğini, verilen kararın kendilerini üzdüğünü söyledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 115 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin 6 sanık hakkında dava açılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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