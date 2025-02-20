Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden Nurhak'ın tamamı ile Dulkadiroğlu ve Elbistan'ın bazı kırsal mahallelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Nurhak Kaymakamlığının açıklamasında, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçedeki okullarda bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Dulkadiroğlu'nda 7, Elbistan'da ise 13 kırsal mahallede taşımalı eğitim yapılan okullarda da eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.