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        Kahramanmaraş'ta "Duygularımı Birlikte Çiziyorum" etkinliği gerçekleştirildi

        Türk Kızılay Afet İyileştirme Programları Koordinatörlüğü Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezinin yürüttüğü proje kapsamında tutuklu ve hükümlülere yönelik "Duygularımı Birlikte Çiziyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:57
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        Kahramanmaraş'ta "Duygularımı Birlikte Çiziyorum" etkinliği gerçekleştirildi
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        Türk Kızılay Afet İyileştirme Programları Koordinatörlüğü Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezinin yürüttüğü proje kapsamında tutuklu ve hükümlülere yönelik "Duygularımı Birlikte Çiziyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlü kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi PSS ve Sağlık Sorumlusu Merve İngeç, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından geldiği Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1,5 yıldır afetzedelere destek olabilmek adına saha çalışmalarına katıldığını belirtti.

        İngeç, "8 mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında da farklı insanlara uluşabilmek adına tutuklu ve hükümlü kadınlarla bir araya geldiklerini ve onlarla sanat terapisi kapsamında "luna park" etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Amaçlarının bir nebzede olsa kadınların duygularına dokunabilmek ve psikososyal destek sağlayabilmek olduğunu anlatan İngeç, şunları kaydetti.

        "Gayet güzel bir şekilde istediklerini lunapark için lunaparkı çizebildiler. Çocukluk zamanlarından hatıralarını çizebiliyorlar, gösterebiliyorlar. İlk başta lunaparkı duyunca çocukların yapabileceği, çocukların çizeceği şeyler gibi düşündüler. Bayağı bir duraksadıktan sonra bizlerinde desteğiyle çizmeye başladıklarında, aslında en sevdiği oyuncakları çizmeye başladıklarını fark ettik. Sevdiği oyuncakları çizdikçe onları renklendirdiler. Başta siyahla çizmeye başladılar, hatta koyu renkleri tercih ettiler ama şu an baktığımızda resimler rengarenk görünüyor. Hepsinde gerçekten güzel renkleri kullandılar ve başlangıçtan sonrasındaki o yüzlerindeki mutluluğu hissedebiliyoruz."

        ​​​​​​​İngeç, çizilen resimleri şimdilik arşivlediklerini sonrasında kendi merkezlerinde sergileyebileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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