Ahıskalı doktor "ikinci vatanım" dediği Türkiye'de hastalara hizmet veriyor

İZZET MAZI - Türkiye'ye 15 yıl önce ihtisas eğitimi için gelen Ahıska Türkü Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara hizmet veriyor.

Ailesi 1944 yılında Orta Asya'ya sürgün edilen Muhammedoğlu, Kırgızistan'da tıp fakültesini bitirdikten sonra 15 yıl önce ihtisas eğitimi için Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü'nde 3 yıl çalıştı. Daha sonra uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Muhammedoğlu, 10 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine (KSÜ) atandı.

Hastanenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. olarak görev yapan Muhammedoğlu, gerçekleştirdiği birçok laparoskopik pankreas, safra kesesi ve farklı operasyonlarla hastaları tedavi ediyor.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleğini Türkiye'de icra etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sovyetler Birliği'nin Gürcü asıllı lideri Josef Stalin döneminde Ahıska Türklerinin 1944'te Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsatan ve yaşanan acıların hala taze olduğunu dile getiren Muhammedoğlu, Kırgızistan'da tıp eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Çocukken öğretmenlerin ne olmak istediğini sorduğunda "Cerrah" yanıtını verdiğini ve bugün hayalini gerçekleştiriyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Muhammedoğlu, ailesinden birçok kişinin de doktor olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 10 yıldır görev yaptığını dile getiren Muhammedoğlu, yaptıkları başarılı cerrahi operasyonlar nedeniyle Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Balkanlardan birçok ülkeden hastaların hastanelerini tercih ettiğini kaydetti.

Muhammedoğlu, şöyle konuştu:

"İhtisasımı Ankara'da tamamladıktan sonra mecburi hizmetle Kahramanmaraş'a atandım ve burada devlet hastanesinde, sonrasında da üniversitede görevli devam ettim. Biz 1944'te sürgün edilen Ahıska Türklerindeniz. Ben artık ikinci vatanım olarak Kahramanmaraş'ı görüyorum ve burada hekimlik hizmetime devam ediyorum. Cerrahi alanda en üst düzey endoskopik, laparoskopik ameliyatları, endoliminal cerrahisindeki tüm ameliyatları yaparak dünya standartlarına uygun ve yüksek sayıda özellikli ameliyatlar yapan bir hekim olarak görevime Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam etmekteyim."