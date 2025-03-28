"Zimem defteri" geleneği Kahramanmaraş'ta yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Osmanlı döneminin hayır geleneklerinden biri olan borçlarının isimsiz olarak ödendiği "zimem defteri" bu ramazanda da devam etti.

Elbistan Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Belçika Şubesi işbirliğiyle yürütülen çalışmayla ilçe genelindeki çeşitli esnafların borç defterlerine ödeme yapıyor.

Bu kapsamda din görevlilerinden oluşan ekip, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki esnafları ziyaret ederek 127 ihtiyaç sahibi ailenin borçlarını ödedi.

İlçe Müftüsü ve TDV Elbistan Şube Başkanı Muhammed Yusuf Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "zimem defteri" yardımlaşma ruhunu yaşatmaya vesile olduğunu söyledi.

TDV'nin 50. kuruluş yıl dönümü ve "İyilik Haftası" etkinlikleri kapsamında "zimem defteri" uygulaması ile hem yerli esnafa destek verdiklerini anlatan Yaşar, "Önce, bu dayanışma geleneği çerçevesinde maddi açıdan borcu ödenebilecek; zekat ve fitre şartlarına uygun kişileri tespit ettik. İlçe genelinde 127 vatandaşımızın toplam 93 bin 200 liralık bir borç kapatılmış oldu. Bu uygulamayı inşallah ilerleyen dönemde de devam ettireceğiz. Bu geleneksel mirası da ayakta tutmuş olacağız. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.