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        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

        Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:17
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        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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        Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin olduğu bazı bölgelerde trafik kazaları da meydana geldi.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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