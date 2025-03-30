Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin olduğu bazı bölgelerde trafik kazaları da meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.