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        Sanatçı Kıraç Kahramanmaraş'ta konser verdi

        Sanatçı Kıraç, Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:51 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:58
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        Sanatçı Kıraç Kahramanmaraş'ta konser verdi
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        Sanatçı Kıraç, Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verdi.

        Milli İrade Meydanı'nda hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi.

        Konser alanını dolduran müzikseverler Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti.

        Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

        Konserin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kıraç'a çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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