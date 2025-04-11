Kahramanmaraş'ta çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Hakan Akkoyun yönetimindeki 46 ADL 049 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu'nun Bahaettin Karakoç tüneli girişinde, H.B. idaresindeki 46 F 1563 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Akkoyun'un cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle Göksun-Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldı.
Trafik, eski yolun Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından verilmeye başlandı.
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