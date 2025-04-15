Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan kum yüklü tır kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
M.B. idaresindeki 46 ACN 233 plakalı kum yüklü tır, Osmaniye-Kahramanmaraş kara yolunda seyir halindeyken Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı önünde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Bu arada tırın yanması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
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