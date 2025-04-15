Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan kum yüklü tır kullanılamaz hale geldi

Bu arada tırın yanması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

M.B. idaresindeki 46 ACN 233 plakalı kum yüklü tır, Osmaniye-Kahramanmaraş kara yolunda seyir halindeyken Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı önünde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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