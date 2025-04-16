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        Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:01
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        Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Afşinbey Mahallesi eski Afşin Yatılı Bölge Okulu civarında H.T. ve Edinç Çiçek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 22 yaşındaki Çiçek, H.T. tarafından bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan H.T, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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