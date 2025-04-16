Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afşinbey Mahallesi eski Afşin Yatılı Bölge Okulu civarında H.T. ve Edinç Çiçek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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