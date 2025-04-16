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        Kahramanmaraş'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:30
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        Kahramanmaraş'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Yeşilay Şube Başkan Adnan Alagöz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törendeki konuşmasında, yarışmaya kent genelinde yoğun katılım gerçekleştiğini söyledi.

        Yarışmayla çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmeyi, teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Alagöz, "Katılımcı sayımız 5 bin 17 kişiye ulaştı ve katılımla Türkiye üçüncüsü olduk. Burada emeği geçen başta İl Milli Müdürü Eğitim Erhan Baydur ve şube müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve velilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Alagöz, kent genelindeki önleyici faaliyetleri artırmak adına çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrenci ve okul müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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