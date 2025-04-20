Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Onikişubat Parkı önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail" ve "Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Ülfet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdürrahim Taylan, İsrail'in Filistin'de 80 yıldır çocuk, kadın, bebek ve yaşlı demeden öldürerek insanlık suçu işlediğini söyledi.

Taylan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze halkına tarihin gördüğü en barbar yöntemlerle saldırdığını, savaş hukuku ve ahlakının ötesinde sistematik bir soykırımı işlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sivillerin hayatını idame edebileceği yaşam alanı namına bir şey bırakılmamış, binaların yüzde 80’i yıkılarak adeta taş üstünde taş kalmamıştır. 2 milyondan fazla insan en temel insani haklardan mahrum abluka altında soykırıma uğratılıyor. Evet, insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıyayız. Gazze'de hal böyleyken işgalcilerin kontrolü altındaki Batı Şeria yerleşimci terörü devam etmekte, oradaki Filistinli kardeşlerimizin de yaşam ve onur hakkı ayaklar altına alınmaktadır."