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        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı

        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:33
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        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı
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        Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta start aldı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katılıyor.

        Yarışların ilk gününde sporcular, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda bulunan 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

        Yarışma direktörü Safa Güzelbulut, AA muhabirine, 2025 yılının ilk yarışını düzenlediklerini belirterek, "Yıllardan bu yana şehrimize bu etkinliği getiriyoruz. Şu anda ciddi anlamda araç ve yarışmacı sayısına ulaştık. Sporcularımız etaplarımızı çok seviyor. Her geçen gün otomobil sporlarındaki değerimizi artırıyoruz." dedi.

        Yarışa Denizli'den eşiyle katılan pilotlardan Serkan Bayık, "Daha önce Kilis'te düzenlenen offroad yarışlarında birinciliğimiz oldu. Kahramanmaraş parkurunda ilk kez yarışacağız. Rakibimiz yok, kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Gözde Bayık ise organizasyonun çok güzel olduğunu dile getirerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim ilk ulusal yarışımız. Parkur güzel, zorlayıcı bir durum yok. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Yarışlar, yarın seyirci etabının 4 kez geçilmesiyle tamamlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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