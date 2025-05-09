Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğine, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan tanıtım günlerinde, çeşitli bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davası sonuçlandı; 1 hapis, 1 beraat
        130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davası sonuçlandı; 1 hapis, 1 beraat
        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Depremde 83 kişinin öldüğü Selam Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 83 kişinin öldüğü Selam Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Yazdıkları mektuplarla sevdiklerine sigarayı bıraktırdılar
        Yazdıkları mektuplarla sevdiklerine sigarayı bıraktırdılar
        Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Otomobilinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu
        Otomobilinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu