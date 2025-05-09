Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.
Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğine, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan tanıtım günlerinde, çeşitli bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.
Anadolu Ajansı
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