Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birinci olan öğrenciler, KİÜ Rektörü Bakan'ı ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 2025 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birinci olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) AKUT ekibi, Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birinci olan öğrenciler, KİÜ Rektörü Bakan'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 2025 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birinci olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) AKUT ekibi, Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan'ı ziyaret etti.

        KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen yarışmada genel klasman birinciliği ile iki ayrı etapta birincilik kazanan KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, başarılarını Rektör Bakan ile paylaştı.

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Bakan, uluslararası bir organizasyonda elde edilen birinciliğin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Bakan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan bir üniversitenin Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda birincilik elde etmesinin kent için anlamlı olduğunu belirtti.

        Bakan, "Öğrencilerimiz kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldılar. Bu bizim için ayrı bir gurur tablosudur. İnşallah İstiklal Üniversitesi olarak daha büyük başarılara imza atacağız." dedi.

        KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlisi Selahattin Taylan ise yarışmaya 8 öğrenciyle katıldıklarını belirtti.

        Taylan, yarışma sürecinde yalnızca genel klasman birinciliği değil, aynı zamanda "beton kütle sürükleme ve altından yaralı kurtarma" ile "enkaza müdahale, temiz çalışma ve ilkyardım" etaplarında da birincilik elde ettiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta konuş...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta konuş...
        Bakan Kurum: İstanbul için alınan kararlar masada kalmayacak, bizzat takipç...
        Bakan Kurum: İstanbul için alınan kararlar masada kalmayacak, bizzat takipç...
        Göksun MYO öğrencileri tarım uygulama alanlarını yerinde inceledi
        Göksun MYO öğrencileri tarım uygulama alanlarını yerinde inceledi
        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman eta...
        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman eta...
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin dava...
        Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin dava...