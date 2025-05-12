Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birinci olan öğrenciler, KİÜ Rektörü Bakan'ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 2025 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda birinci olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) AKUT ekibi, Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan'ı ziyaret etti.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen yarışmada genel klasman birinciliği ile iki ayrı etapta birincilik kazanan KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, başarılarını Rektör Bakan ile paylaştı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Bakan, uluslararası bir organizasyonda elde edilen birinciliğin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bakan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan bir üniversitenin Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda birincilik elde etmesinin kent için anlamlı olduğunu belirtti.

Bakan, "Öğrencilerimiz kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldılar. Bu bizim için ayrı bir gurur tablosudur. İnşallah İstiklal Üniversitesi olarak daha büyük başarılara imza atacağız." dedi.