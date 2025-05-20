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        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:20
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        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        KSÜ öğrenci topluluklarının öncülüğünde, rektörlük kavşağı önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu üyesi Seher Taş, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal, soykırım ve tehcirin 75 yıldır devam ettiğini belirtti.

        Filistin’in haklı davasının yanında olduklarını vurgulayan Taş, şu ifadeleri kullandı:

        "Uluslararası toplumu, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm cinayetlerin hesabını sormaya ivedilikle davet ediyoruz. Yaşanan katliamlara sessiz kalan, görmezden gelen tüm uluslararası kuruluşları kınıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları; insanlığa, vicdana ve meşruiyete önem veren tüm siyasi aktörleri, ablukanın sona erdirilmesi ve Siyonist yönetimin işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini sağlayacak her türlü seçeneği masaya yatırmaya çağırıyoruz."

        Yürüyüşe, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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