"Sanayide Geleceği Yakalamak ve Savunma Sanayinde Kahramanmaraş Modeli" konferansı düzenlendi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde, "Sanayide Geleceği Yakalamak ve Savunma Sanayinde Kahramanmaraş Modeli" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, konferansın açılışında, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kahramanmaraş'ta savunma sanayi altyapısının kurulması yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Prof. Dr. Bakan, "Cumhurbaşkanımızın, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra büyük bir önderlik, büyük bir liderlik göstererek, Kahramanmaraşımızda Kahramankazan benzeri bir savunma sanayi sektörünün kurulmasına yönelik vermiş oldukları talimat neticesinde kente kurgulanacak savunma sanayi sektörüyle ilgili gelişmeler, bu konferansta en ince ayrıntılarıyla bizlerle paylaşılmış olacak." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 11 ülke arasına girdiğini hatırlatan Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) dünya savunma sanayi şirketleri sıralamasında 38. basamakta yer aldığını ifade etti.