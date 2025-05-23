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        "Sanayide Geleceği Yakalamak ve Savunma Sanayinde Kahramanmaraş Modeli" konferansı düzenlendi

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde, "Sanayide Geleceği Yakalamak ve Savunma Sanayinde Kahramanmaraş Modeli" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:43
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        "Sanayide Geleceği Yakalamak ve Savunma Sanayinde Kahramanmaraş Modeli" konferansı düzenlendi
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        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde, "Sanayide Geleceği Yakalamak ve Savunma Sanayinde Kahramanmaraş Modeli" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

        Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, konferansın açılışında, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kahramanmaraş'ta savunma sanayi altyapısının kurulması yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti.

        Prof. Dr. Bakan, "Cumhurbaşkanımızın, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra büyük bir önderlik, büyük bir liderlik göstererek, Kahramanmaraşımızda Kahramankazan benzeri bir savunma sanayi sektörünün kurulmasına yönelik vermiş oldukları talimat neticesinde kente kurgulanacak savunma sanayi sektörüyle ilgili gelişmeler, bu konferansta en ince ayrıntılarıyla bizlerle paylaşılmış olacak." dedi.

        Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 11 ülke arasına girdiğini hatırlatan Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) dünya savunma sanayi şirketleri sıralamasında 38. basamakta yer aldığını ifade etti.

        Konferansta, TUSAŞ Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan "Havacılık Platformları: TUSAŞ Örneği", Prof. Dr. Saim Dinç ise "Motorlar ve Savunma Sanayi Örnekleri" başlıklı sunumlar yaptı.

        Program, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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