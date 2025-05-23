Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kahramanmaraş'ta yangın riskinin bertaraf edilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlere yasak getirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcaklıkların artacağı ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin yükseleceğine işaret edilerek, ülke ve millet açısından hayati önem taşıyan ormanları koruma amacıyla alınan tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihlerinde yasaklanması kararı alınmıştır. Kahramanmaraş ili sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında spor, yürüyüş haricinde, ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır."

Ayrıca, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle bitki örtüsünün yakılmasına da izin verilmeyeceği belirtildi.