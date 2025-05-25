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        Gurbetçi çift, 25.05.2025'te memleketleri Kahramanmaraş'ta dünyaevine girdi

        Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti, evliliklerini 25.05.2025 tarihine denk getirerek, memleketleri Kahramanmaraş'ta nikah kıydırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:36
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        Gurbetçi çift, 25.05.2025'te memleketleri Kahramanmaraş'ta dünyaevine girdi
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        Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti, evliliklerini 25.05.2025 tarihine denk getirerek, memleketleri Kahramanmaraş'ta nikah kıydırdı.

        Evlilik yıl dönümlerinin akılda kalıcı ve anlamlı olmasını isteyen gurbetçi çift, bu özel günü aileleriyle Türkiye'de kutlamayı tercih etti.

        Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, çiftin aileleri ve yakın dostları da mutluluklarına ortak oldu.

        Albayrak ve Küçükpınar çifti, AA muhabirine, 25 Mayıs 2025 tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, nikahlarını memleketlerinde ve sevdiklerinin huzurunda kıydırmış olmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

        Mustafa Sinan Küçükpınar, "Nikahımız çok özel bir tarihe denk geldi. Ailelerimizin yanımızda olması bizim için çok önemliydi. Güzel anılar biriktirdik, şimdi Almanya'ya dönmeye hazırlanıyoruz." dedi.

        Bu arada, Onikişubat Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bugün 23 çiftin nikahının kıyılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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