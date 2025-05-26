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        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:17
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        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        –Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

        Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Kılavuzlı Sulama Kanalı'na giren yabancı uyruklu 12 yaşındaki Musto C., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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