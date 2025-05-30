Kahramanmaraş'ta 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta hakkında 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 8 ayrı "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 32 yıl 16 ay hapis cezası bulunan M.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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