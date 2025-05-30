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        Kahramanmaraş'ta 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:58
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        Kahramanmaraş'ta 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta hakkında 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 8 ayrı "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 32 yıl 16 ay hapis cezası bulunan M.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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