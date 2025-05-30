Kahramanmaraş merkezli kaçak silah operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 150 tabanca fişeği, 125 av tüfeği fişeği ve 4 tabanca şarjörü ile 1 kılıç ele geçirildi.

Bu kapsamda Kahramanmaraş, Antalya ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

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