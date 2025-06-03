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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğu defnedildi

        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne ve iki çocuğun cenazeleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:45 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:45
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğu defnedildi
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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne ve iki çocuğun cenazeleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        İki gün önce Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete'nin (1) cenazeleri hastane morgundan alınarak İl Sağlık Müdürlüğü önüne getirildi.

        Burada düzenlenen törende, sağlık camiası, aile yakınları ve vatandaşlar anne ile çocukları için dua etti. Cenazeler, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner'in yaptığı duanın ardından Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

        Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete yan yana toprağa verildi.

        Gözyaşlarıyla uğurlanan anne ve çocuklarının mezarına karanfiller bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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