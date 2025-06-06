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        Kahramanmaraş'ta depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşıladı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kurban Bayramı'nı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni evlerinde kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:08
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        Kahramanmaraş'ta depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşıladı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kurban Bayramı'nı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni evlerinde kutluyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Valiliği YİKOP işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda büyük mesafe katedildiğini söyledi.

        81 bin bağımsız birimin inşasının sürdüğünü dile getiren Ünlüer, "Şu ana kadar 34 bin 600 bağımsız birim hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi. İnşallah bu bayramda kendi yuvalarında huzurla oturacaklar." diye konuştu.

        - "Bu kadar güzel beklemiyordum"

        Konutlarına yerleşen bazı aileler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşılamanın sevincini yaşıyor.

        Kalıcı konutlara taşınan Bahar Gök, yaşanan afetin ardından zor günler geçirdiklerini ancak devletin bir an olsun kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

        Evini çok beğendiğini belirten Gök, "Çocuklarımla bize ev çıktı. Rabbime şükürler olsun. Bu kadar güzel beklemiyordum. Evimizden memnunuz. Allah'a şükür, çocuklarımın da benim de evim çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. İlk Kurban Bayramı'mızı mutlu ve huzurlu geçireceğiz." dedi.

        - "İki bayramı bir arada yaşıyoruz"

        Pınar Gök de emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

        "Şimdi evimize geçtik. Çok şükür rahatız, bundan önce Ramazan Bayramı'nı geçirmiştik. İlk Kurban Bayramı'nı geçiriyoruz. Bugünlerimize çok şükür, devletten Allah razı olsun. İki bayramı bir arada yaşıyoruz, hem evimizin teslimi hem de bayram telaşesi çok güzel."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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