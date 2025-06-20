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        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:21
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        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.İ.Ç. (20) yönetimindeki 80 ACR 989 plakalı otomobil, Önsen Mahallesi, İmran Kılıç Köprüsü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.İ.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemelerin ardından A.İ.Ç'nin cenazesi, morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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