Kahramanmaraş'ta mobilya mağazasında çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü

Ekipler, apartmanda bulunan bazı vatandaşları tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası mağazada ve evde hasar oluştu.

İsa Divanlı Mahallesi Fetih Bulvarı'nda faaliyet gösteren mobilya mağazasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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