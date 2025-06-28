GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinası, 25 gönüllü ve 160 personelle müdahale edildi.
Yangın kontrol altına alındı.
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