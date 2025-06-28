Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 80 personelle müdahale edildi.
Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.
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