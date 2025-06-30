Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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