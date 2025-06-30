Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrildi, elektrik kesintileri meydana geldi.

        Belediye ekipleri kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

        - Rüzgarın hızı 112 kilometreyi aştı

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Meteoroloji'den alınan verilere göre, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgarın hızı saatte 112 kilometreyi aştı. Ölçümlerde rüzgarın hızı en yüksek Nurhak ilçesinde saatte 112,3 kilometre, en düşük ise Elbistan ilçesinde saatte 32 kilometre olarak kaydedildi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Ambulansa yol vermeyen sürücüye 993 lira ceza
        Ambulansa yol vermeyen sürücüye 993 lira ceza
        Anız yakarken ormanı yaktılar
        Anız yakarken ormanı yaktılar
        Kahramanmaraş, 2. Uluslararası Bisiklet Yarışları'na ev sahipliği yapacak
        Kahramanmaraş, 2. Uluslararası Bisiklet Yarışları'na ev sahipliği yapacak
        Kahramanmaraş'ta ambulansa yol vermeyen sürücü cep telefonuyla kaydedildi
        Kahramanmaraş'ta ambulansa yol vermeyen sürücü cep telefonuyla kaydedildi
        Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi