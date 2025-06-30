Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüs çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı

Yaralılar, kaza yerinden geçen, emekli Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Fuheda Dalgıç'ın yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü M.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

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