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        Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüs çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:29
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        Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüs çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 46 NT 864 plakalı minibüs ile devriye görevi yapan polis aracı, Doğu Çevreyolu Arsan Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki 46 AIZ 246 plakalı otomobile çarparak durabildi.

        Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü M.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerinden geçen, emekli Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Fuheda Dalgıç'ın yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Gürbüz kaza yerine gelerek bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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