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        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 04:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 04:39
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        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yasin Polat (33) yönetimindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, Kılavuzlu Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ve eşi Merve ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan yaralandı.

        İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan baba ve ikizlerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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