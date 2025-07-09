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        Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:34
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        Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Havaya ateş açtığı belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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