Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş ele geçirildi.

Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

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