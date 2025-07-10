Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği kapsamında iki ülkenin yöresel yemekleri yapıldı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tarihi Arslanbey Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesi amacıyla Türk Kızılay gönüllüleri Kore yemeklerinden tteokgalbi sotbab (pilav üstü köfte), Shigeumchi doenjangguk (Kore usulü çorba), ve manuel yangpa jangajji (Kore turşusu) yaparken Kore Kızılhaç gönüllüleri de Kahramanmaraş'ın yöresel yemeği eliböğründe ve tarhana çorbası hazırladı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi İl Yöneticisi Ahmet Sağlam, gazetecilere, hem Kore ve Türkiye’nin yöresel lezzetlerini tanıtmayı hem de iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sağlam, depremin ilk günlerinden bu yana Kore hükümeti ve Kızılhaç'ın Türkiye'ye çok ciddi destekler sağladığını hatırlatarak, "Bunu da tabii Türk Kızılayı ile beraber gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla hem bu dostluğu pekiştirmek, Kore ve Türkiye arasındaki yöresel lezzetlerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir projeye imza attık." diye konuştu.