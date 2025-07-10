Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği kapsamında iki ülkenin yöresel yemekleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği kapsamında iki ülkenin yöresel yemekleri yapıldı.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tarihi Arslanbey Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesi amacıyla Türk Kızılay gönüllüleri Kore yemeklerinden tteokgalbi sotbab (pilav üstü köfte), Shigeumchi doenjangguk (Kore usulü çorba), ve manuel yangpa jangajji (Kore turşusu) yaparken Kore Kızılhaç gönüllüleri de Kahramanmaraş'ın yöresel yemeği eliböğründe ve tarhana çorbası hazırladı.

        Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi İl Yöneticisi Ahmet Sağlam, gazetecilere, hem Kore ve Türkiye’nin yöresel lezzetlerini tanıtmayı hem de iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Sağlam, depremin ilk günlerinden bu yana Kore hükümeti ve Kızılhaç'ın Türkiye'ye çok ciddi destekler sağladığını hatırlatarak, "Bunu da tabii Türk Kızılayı ile beraber gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla hem bu dostluğu pekiştirmek, Kore ve Türkiye arasındaki yöresel lezzetlerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir projeye imza attık." diye konuştu.

        Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Şefi Hyun Wang da amaçlarının Kore ve Türkiye dostluğunun gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

        Depremzede vatandaşları teselli etmek ve mutlu etmek adına kente geldiklerini aktaran Wang, etkinlik kapsamında kendisinin Türk yemeklerini denemekten keyif aldığını kaydetti.

        Kızılay gönüllüsü Fatma Deveboynu da yaklaşık 18 yıldır Kızılayda aktif olarak görev aldığını anımsatarak, güzel bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi.

        Kore Kızılhaçı gönüllüsü Donggyu Lim de 14 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bu süreçte iki ülkenin mutfak ve dostluk kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak istediğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı

        Benzer Haberler

        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi"nden bu yana 319 çocuk koruyucu ailesine k...
        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi"nden bu yana 319 çocuk koruyucu ailesine k...
        Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta tandırlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Kahramanmaraş'ta tandırlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülm...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülm...