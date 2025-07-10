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        Kahramanmaraş'ta bir kişi çarptığı aracın sürücüsünü silahla vurarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, çarptığı otomobilden inen sürücüyü tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:58 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:58
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        Kahramanmaraş'ta bir kişi çarptığı aracın sürücüsünü silahla vurarak öldürdü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, çarptığı otomobilden inen sürücüyü tabancayla vurarak öldürdü.

        Uludaz Mahallesi'nde F.K'nin (31) kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobil, H.İ.Ö. (26) yönetimindeki yurt dışı plakalı otomobile çarptı.

        F.K, kaza sonrası aracından inerek, husumetli olduğu iddia edilen H.İ.Ö'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan H.İ.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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