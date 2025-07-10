Kahramanmaraş'ta bir kişi çarptığı aracın sürücüsünü silahla vurarak öldürdü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, çarptığı otomobilden inen sürücüyü tabancayla vurarak öldürdü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, çarptığı otomobilden inen sürücüyü tabancayla vurarak öldürdü.
Uludaz Mahallesi'nde F.K'nin (31) kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobil, H.İ.Ö. (26) yönetimindeki yurt dışı plakalı otomobile çarptı.
F.K, kaza sonrası aracından inerek, husumetli olduğu iddia edilen H.İ.Ö'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan H.İ.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.
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