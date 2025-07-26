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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:36
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 6 itfaiye, 14 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

        Alevlerin yaklaşık 100 hektar alanı etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

        Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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