Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangın, üçüncü gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangın, üçüncü gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını söndürmek için yürütülen çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek verdi.

        Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 239 araç ve iş makinesi ile 514 personel görev yaptı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1500 hektar alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yangından yaklaşık 1500 hektarlık alanın etkilendiği, risk altındaki 23 konuttan 3’ünün zarar gördüğü, 130 vatandaşın AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

        Ekiplerin yoğun ve özverili çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5’i hastaneye sevk edilmiş, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Yangına karşı yürütülen çalışmalarda 514 personel ile 239 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır ve dayanışma için bölge halkımıza teşekkür ediyor, yangına müdahalede görev alan tüm kahramanlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde (3)
        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde (3)
        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Kahramanmaraş'ta kano festivali düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta kano festivali düzenlendi
        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde
        Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde
        Kahramanmaraş'taki orman yangınında 2'nci gün (2)
        Kahramanmaraş'taki orman yangınında 2'nci gün (2)