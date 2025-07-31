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        Avrupa şampiyonları, Kahramanmaraş'ta çiçekle karşılandı

        Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı, memleketleri Kahramanmaraş'ta çiçekle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:17
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        Avrupa şampiyonları, Kahramanmaraş'ta çiçekle karşılandı
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        Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Seyhun Kaya ve Ali Can Arabacı, memleketleri Kahramanmaraş'ta çiçekle karşılandı.

        Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Skeet Genç Erkekler bireysel kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Kaya, trio disiplininde takım arkadaşı Ali Can Arabacı ile Kahramanmaraş'a döndü.

        Milli sporcular için Kahramanmaraş Havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

        Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Alaattin Oduncu ve sporcular, Avrupa şampiyonlarına çiçek takdim ederek, tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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