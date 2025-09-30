Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 7 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
