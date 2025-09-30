Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 7 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.