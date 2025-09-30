Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:49 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:49
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 7 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

