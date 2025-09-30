Kahramanmaraş'ta iş yerini yakmaya çalışan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iş yerini yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerini yakmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 52 saat güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise yurt dışı yasağı verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
