Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:26 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Kahramanmaraş'tan Suriye'ye insani yardım gönderildi
        Kahramanmaraş'tan Suriye'ye insani yardım gönderildi
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında dosya, 4'üncü kez bilirkişiye gi...
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında dosya, 4'üncü kez bilirkişiye gi...
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta iş yerini yakmaya çalışan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta iş yerini yakmaya çalışan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı