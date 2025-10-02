Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Vefat eden 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:14
        Eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Vefat eden 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

        Şendiller'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Abdülhamit Han Camisi'ne getirildi.

        Burada cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na getirilen Şendiller'in cenazesi, burada toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Şendiller ailesinin yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

