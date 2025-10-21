Kahramanmaraş'ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlüyü yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.