        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:27 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:27
        Kahramanmaraş'ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

